Crollo Palazzo Carmelo, le minoranze richiedono Consiglio comunale sulla questione

Una seduta del Consiglio comunale per chiarire e inquadrare la vicenda dei crolli verificatisi nei giorni scorsi a Palazzo Carmelo, vecchio municipio della città. Ne dà notizia il consigliere di opposizione Tommaso Sgarro, nella breve nota stampa che segue integralmente.

«Le minoranze consiliari hanno presentato una richiesta congiunta di convocazione del Consiglio Comunale avente come ordine del giorno il crollo che ha interessato Palazzo Carmelo. Un atto dovuto. Il luogo per parlare, chiedere chiarimenti, fare proposte non sono i social o la stampa ma l’assise comunale, che a Cerignola però non si riunisce da oltre due mesi. Personalmente ho trovato fuori luogo e goffe le polemiche e gli insulti del sindaco o chi per lui verso le minoranze. Fossi stato io sindaco sarei stato il primo a sporgere denuncia contro ignoti per chiede che fosse fatta chiarezza agli organi inquirenti. Ma in questa città oramai da troppo tempo funziona tutto al contrario. Peccato».