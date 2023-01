Da Arca Capitanata 13 milioni per le case popolari di Cerignola

“L’amministratore unico di Arca Capitanata, Pippo Liscio, mi ha appena informato dello stanziamento di 13 milioni di euro per la riqualificazione di 46 alloggi popolari di Cerignola”. Il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, annuncia attraverso i social l’arrivo di ulteriori finanziamenti per l’edilizia popolare. “È un’ottima notizia per due aspetti: perché miglioriamo in maniera netta la vita dei cittadini e perché la rete istituzionale dà buoni frutti per la nostra città. A Pippo Liscio, da poco alla guida dell’Arca, formulo i migliori auguri di buon lavoro”, conclude Bonito.