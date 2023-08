Da settembre il corso di Psicologia Scolastica è realtà all’Università di Foggia

A settembre a Foggia partirà il corso di laurea magistrale abilitante in Psicologia Scolastica, unico nel Sud Italia, in risposta ad una richiesta sempre più urgente delle scuole e degli ambienti educativi del territorio. Il corso, coordinato dalla prof.ssa Paola Palladino ed incardinato nel Dipartimento di Studi Umanistici, formerà psicologi competenti in tutti gli ambiti della psicologia ed abilitati alla professione di psicologo (senza ulteriori passaggi post-laurea, come da recente normativa nazionale), ma in particolare esperti nell’ambito della psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Tale corso, oltre ad ampliare l’offerta formativa dell’Università di Foggia, garantendo ai propri laureati triennali in Scienze e tecniche Psicologiche di proseguire gli studi nello stesso ateneo, si pone dunque come valida ed originale alternativa a livello regionale e nazionale, con una declinazione verso la psicologia scolastica.

Tra le competenze del professionista, psicologo/a scolastico/a vi sono: a) realizzare attività di formazione e di consulenza al personale scolastico, educativo e alle famiglie in forma collegiale e individuale; b) progettare, realizzare, valutare interventi di prevenzione del disagio e del rischio, educazione e promozione della salute/benessere all’interno dei diversi contesti scolastici; c) intervenire per sostenere l’apprendimento ed il migliore sviluppo psichico, cognitivo, affettivo e relazionale sia nei bambini a sviluppo tipico che nel caso di bambini con difficoltà, BES o disturbi del neurosviluppo; d) impiegare strategie di mediazione per favorire i percorsi di inclusione nei contesti socio-educativi, con particolare attenzione ai contesti di grave svantaggio socio-economico e culturale, e progettare interventi volti a supportare individui e gruppi in situazioni di disagio e difficoltà con la finalità di rimuovere l’emarginazione sociale di bambini e adolescenti.

Tra le attività formative in questo nuovo percorso di laurea abilitante vi è il tirocinio pratico-valutativo (o professionalizzante), finalizzato all’acquisizione di competenze, metodologie e strumenti operativi relativi alla pratica professionale di psicologo scolastico, così come previsto dal D.I. 654 del 5 Luglio 2022. Durante il tirocinio lo studente magistrale ha modo di comprendere l’uso dei principali strumenti conoscitivi (es. test psicodiagnostici) e di intervento per la prevenzione, diagnosi e sostegno in ambito psicologico e scolastico rivolte alla persona (es. studente), al gruppo (es. alla classe), agli organismi sociali e alla comunità scolastica (es. la scuola). Le iscrizioni resteranno aperte sino a Novembre; per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito https://www.unifg.it/it/studiare/corsi-di-laurea/lauree-magistrali/psicologia-scolastica.