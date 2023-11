Dal 1° al 15 dicembre mostra di Giuseppe Amorese a Roma

L’Artista presenta in questa nuova personale, 8 nuovi dipinti di grandi dimensioni, una nuova scultura e il Cuore, la sua scultura più rappresentativa. Un lavoro molto intenso, durato anni, quello di Giuseppe Amorese nel realizzare questa nuova mostra personale. Ogni opera rappresenta un “labirinto” senza tempo, nel quale l’osservatore entra in un proprio spazio “interiore” ed “esteriore” senza limiti. Una mostra personale è sempre un evento di estrema importanza nel percorso artistico di un’artista, in questo caso la mostra ha un valore speciale per Amorese e i suoi galleristi, perché ricorre il 20esimo anniversario dalla prima mostra personale dell’artista, “Non ancora c’è ciò che vedi” proprio presso la galleria monogramma nel maggio 2003, l’artista appena 19enne. In contemporanea alla mostra, lo spazio Boffi e De Padova di Via Margutta 22 ospiterà alcune opere di Giuseppe Amorese. Saranno esposte opere su carta, oli su cotone e sculture dell’artista.

La mostra è a cura del gallerista Giovanni Morabito, testo critico del Dott. Giorgio Francesco Albani, di seguito un breve estratto: “La ricerca dei materiali che Amorese ci pone innanzi, quasi fosse tutto sotto chiave, suggerisce quel mistero che risiede e si amplifica nello spazio libero tra tesi ed antitesi, tra materia grezza e soggetti animati, tra figura e sfondo, caratterizzati nella cromia e nelle forme come scuro e diafano, rigido e plastico”. Giuseppe Amorese, 1/07/1984 (Cerignola) vive e opera a Roma, artista eclettico, espone la sua arte dall’età di 10 anni. Principalmente pittore e scultore ma anche musicista, scrittore, regista di performance Art e cortometraggi, creatore di profumi. Innumerevoli le città d’Italia e del mondo in cui ha esposto le proprie opere: Firenze, Roma, Milano, Cerignola, New York, Londra, Tokyo, Miami, Singapore, Hong Kong, Seoul, Malta, Dubai, ecc. Catalogo della mostra in galleria.

Per il buffet di inaugurazione l’artista ha deciso di inserire prodotti tipici della sua terra Cerignola: Vini pregiati delle cantine Tenute Villa dei Pini di Casa Vinicola Errico e le caratteristiche olive “la Bella di Cerignola” della Soc. Coop. IZZI.

monogramma

La mostra resterà aperta fino al 15 dicembre 2023 con i seguenti orari: tutti i giorni escluso i festivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.