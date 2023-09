Dal 15 al 17 settembre a Cerignola la Festa dell’Unità della provincia di Foggia

Anche quest’anno torna a Cerignola la Festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico, che per questa edizione si fa ancora più grande ospitando la festa provinciale del PD. Cambia anche la location, che sarà la nostra splendida Villa Comunale. Tre giorni, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre 2023, ricchi di dibattiti politici e culturali, intrattenimento musicale, punti food e gli immancabili giochi della ruota e della lotteria a premi, per offrire ai cerignolani un momento di approfondimento politico ma anche di svago, appena dopo le giornate della festa patronale.

Inaugurazione della festa venerdì 15 settembre, alle ore 20.00, con i saluti della Presidente regionale del Partito Lia Azzarone, del vicesegretario provinciale Gianluca Ruotolo e del segretario cittadino Daniele Dalessandro, segue il dibattito con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano intervistato dai Giovani Democratici del PD sulle principali questioni politiche locali e nazionali, dalla salute al PNRR, dall’ambiente all’agricoltura. Seguirà, alle ore 21.30, il concerto di musica pop nazionale ed internazionale dei 4ofUS (Four of Us), quattro voci straordinarie, accompagnate dalla band di supporto, in una bellissima serata live music.

Un sabato 16 settembre speciale, soprattutto per i più piccoli. Dalle ore 18.00 alle ore 20.00 la Festa dell’Unità si trasforma in PD-LAND, con giochi, animazione e cultura per tutti i bambini. Un sabato pomeriggio dedicato alle famiglie e ai loro figli, da passare in allegria e spensieratezza. Segue, alle ore 20.00, il dibattito politico con il Sindaco Francesco Bonito, il Vicesindaco Maria Dibisceglia e l’Assessore alla Sicurezza e alla Legalità Teresa Cicolella intervistati da Pietro Capuano, giornalista de l’Attacco. Conclude la serata, alle 21.30, il concerto di due giovani stelle cerignolane della musica emergente nazionale: Buva e Cesare Blanc, due autentici cantautori made in Cerignola.

Domenica 17 settembre è la giornata conclusiva della manifestazione. La mattina, dalle 10 alle 13, ancora spazio per i più piccoli e per le famiglie, con giochi ed animazione. Alle ore 20.15 il dibattito: Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente Anci, Raffaele Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia, e Pierpaolo D’Arienzo, Segretario del PD provinciale, discuteranno delle tematiche più attuali della politica, moderati dal segretario cittadino Daniele Dalessandro. Seguirà, alle ore 21.30, lo spettacolo più importante della Festa dell’Unità, targato MADE IN SUD: si alterneranno sul palco il duo comico degli Arteteca –resi famosi proprio dalla trasmissione MADE IN SUD – e i Lorenza Marmo Capri Band, il gruppo musicale protagonista delle tante serate dell’Anema e Core di Capri. Dopo lo spettacolo l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.