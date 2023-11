Dalla Regione un contributo economico al Comune di Cerignola per la tappa del Giro-E

«Regione Puglia con determina N. 00882 del 09/10/2023, riconosce 39.477,08 euro per le spese sostenute in occasione del Giro-E evento tenutosi a Maggio a Cerignola. È un riconoscimento economico importante, che ci premia, per aver portato in occasione del Giro-E un cartellone di eventi di livello. Dalle biciclettate per le vie cittadine, a quella verso Diga Capacciotti, dall’aver ospitato Maurizio Fondriest alla “Notte in Giro”, per finire all’evento principale della partenza del Giro-E. Su 40.000 euro circa spesi per tutti gli eventi, riusciamo a recuperare praticamente quasi tutto l’investimento grazie a Regione Puglia che ancora una volta è attenta a premiare progetti sportivi, considerati meritevoli e di alto livello, che permettono ai Comuni di fare promozione ed anche marketing territoriale tramite lo sport». Questo l’annuncio del consigliere comunale in quota Pd, Francesco Sorbo, in una nota stampa.