“Dalla terra al cielo, alla ricerca dell’assoluto”: il Club Unesco di Cerignola si impegna nelle GEP

Sabato 23 e domenica 24 settembre tornano nei musei e nei luoghi culturali di tutta Italia le Giornate Europee del Patrimonio (GEP), uno degli eventi culturali più partecipati d’Europa. Promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, esso nasce con il proposito di celebrare il patrimonio culturale condiviso e rendere i cittadini consapevoli delle proprie bellezze, capaci di salvaguardarle e trasmetterle alle nuove generazioni. Il Club Unesco di Cerignola, da sempre in sinergia con i programmi dell’Unesco nell’ambito della società civile, ha preso in carico la valorizzazione del patrimonio storico della città di Trinitapoli. Domenica 24 settembre, in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia locale, l’associazione sarà impegnata nella riscoperta di alcuni luoghi simbolo: il Parco Archeologico degli Ipogei, grandioso sito santuario dell’Età del Bronzo, unicum a livello mondiale e paragonabile a Stonehenge per importanza e valenza storica-culturale; la Rettoria della Trinità, luogo intorno al quale si sviluppò, nell’anno 1000 circa, il primo nucleo della cittadina, dove i pastori d’Abruzzo portavano a svernare le loro greggi percorrendo i tratturi della transumanza; la Chiesa di Sant’Anna, sede della Confraternita di Santo Stefano, struttura nata nel 1784 e ornata da preziosi arredi, i quali testimoniano la sapienza dell’antico artigianato locale.

La riscoperta del patrimonio dei casalini si è aggiunta alla valorizzazione di altre bellezze del territorio, come la moderna Street Art di Stornara e l’esteso patrimonio storico della città di Canosa. La manifestazione di quest’anno sarà incentrata sulla valorizzazione della cultura, delle tradizioni e dei modi di vivere del passato, un tema che si approfondisce con splendide sfumature soprattutto nella storia dell’Italia Meridionale. L’evento di domenica avrà luogo dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e la partecipazione sarà gratuita ed aperta a tutti. Per conoscere ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: club.cerignola@ficlu.org.