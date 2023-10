Debutto con sorriso per la Flv Cerignola, battuta 3-1 l’Accademia Benevento

La Flv Cerignola debutta nel girone I di serie B2 battendo 3-1 l’Accademia Benevento sul parquet amico del pala “Tatarella” (25-16; 25-20; 23-25; 25-12 i parziali). Una prestazione di rilievo del sestetto allenato da Pino Tauro, concentrato e rivelatosi più in palla e con maggiore organizzazione fra i reparti rispetto alle avversarie. Le rossogialloblù approcciano al match nel migliore dei modi, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle offensive ben orchestrate dalla regista Distaso: Viscito, Chiesa ma anche le centrali si disimpegnano a dovere, così come Sollecito fa sentire la sua esperienza in seconda linea. Nella terza frazione c’è stata la possibilità delle ofantine di archiviare la contesa, ma il finale in volata ha premiato le sannite. Nel quarto set però la Flv non ha lasciato spazio a rilassamenti o speranze delle campane, scappando subito via e assicurandosi i primi tre punti stagionali con un ampio scarto. Davvero buona la prima, nel prossimo turno si cercheranno conferme nella trasferta di Villaricca, sfidando le napoletane anch’esse vittoriose nel match inaugurale.