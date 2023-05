Decommissariamento degli impianti di Forcone-Cafiero, il commento del Pd Cerignola

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa del Pd di Cerignola, in cui si commenta la notizia del decommissariamento degli impianti della discarica di Forcone-Cafiero.

Le notizie del decommissariamento da parte di Regione Puglia dell’impiantistica di Forcone-Cafiero e del riottenimento della titolarità al Consorzio e quindi al Comune di Cerignola rappresentano un risultato politico straordinario, che restituisce ricchezza ai cittadini. Cerignola – finalmente – si riappropria di impianti fondamentali e strategici nel ciclo di gestione dei rifiuti. Era uno dei punti fondamentali del nostro programma elettorale ed oggi possiamo dire di averlo realizzato. Chiaramente questo è il punto di inizio e non di arrivo di una rinnovata strategia di gestione del ciclo dei rifiuti che mira all’abbattimento della TARI, tramite una logistica adeguata che oggi torna nelle mani dei cerignolani e tramite un più efficiente sistema di raccolta differenziata. Il risultato di oggi è anche un risultato per l’ambiente, grazie al riavvio di una impiantistica moderna dotata di biostabilizzazione e captazione del biogas, che trasforma il rifiuto in un risorsa. Nelle nostre parole non c’è soltanto soddisfazione, ma anche la rivendicazione di un risultato politico ottenuto, che sbugiarda chi – seduto sulla riva del fiume – ha sostenuto la teoria di un totale isolamento della nostra amministrazione rispetto ai vertici regionali, denigrando la filiera istituzionale e politica. Ai detrattori lasciamo il pesante fardello di aver fatto fallire una realtà vitale per il nostro territorio, portando il disagio nelle case di tantissimi lavoratori dell’ormai ex SIA, un’agonia vissuta in prima linea come opposizione, con una lotta dura, aspra, condita da insulti personali che non dimentichiamo. Così come non dimentichiamo i quasi 8 milioni di euro di debiti accumulati, tra cui seicento mila euro di consulenze legali per cause inutili. Ma alla polemica non presteremo il fianco, perché il nostro interesse è soltanto ribadire la credibilità di una giunta che lavora al futuro della nostra città e per quanto ci riguarda, ribadire che quelle dei nostri comizi non erano soltanto parole urlate, erano promesse che oggi dimostriamo di mantenere.