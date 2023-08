Degrado ambientale e rifiuti, il Comune perde 50mila euro: «istanza irregolare»

È risultata «non ammissibile» l’istanza prodotta dal Comune di Cerignola in risposta all’avviso per interventi di risanamento ambientale volti all’eliminazione delle situazioni di degrado ambientale e paesaggistico e del rischio sanitario legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio in aree pubbliche.

«Istanza irregolare: non sono indicate le aree di intervento a mezzo di riferimenti toponomastici e catastali (foglio e particella); il rilievo fotografico allegato è scarno e geograficamente non significativo». Questa la motivazione negli atti della Regione Puglia.

La questione dell’abbandono rifiuti è fenomeno molto frequente in agro di Cerignola. Questo contributo – il Comune aveva richiesto 50mila euro – avrebbe rappresentato un ulteriore budget per questo tipo di interventi. Sono risultati 81 i comuni beneficiari di finanziamento e tra questi le vicine città di Manfredonia, Stornarella e Zapponeta. Non ammissibili invece 6 comuni pugliesi e tra questi Cerignola, a quanto si legge, per irregolarità dell’istanza.

Duro il commento dell’ex-Vicesindaco Rino Pezzano: «Intere aree della città sono vere e proprie discariche a cielo aperto. Bisognerebbe intervenire. Subito e in modo efficace. Bisognerebbe, appunto. Perché il Sindaco Francesco Bonito non sembra saper andare oltre qualche post su Facebook. Nessuna idea. Un’opportunità era arrivata dalla Regione Puglia, con l’Avviso Pubblico rivolto ai Comuni per la concessione di contributi finalizzati alla rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche per il 2023. Bonito – colui che tutto conosce e tutto verifica – ovviamente è stato in grado di perdere anche questa possibilità. Insomma, un completo disastro. Una figuraccia per la città di Cerignola. Zero euro portati a casa. I risultati – conclude –, purtroppo, sono questi. E sono fatti, non opinioni».