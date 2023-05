“L’Amministrazione Comunale da me diretta ha deciso di utilizzare lo strumento fiscale del 5×1000 per realizzare finalità sociali di indubbio significato per la nostra comunità. Sono pertanto qui a chiedere ai miei concittadini di prevedere, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, la destinazione del 5×1000 in favore del Comune di Cerignola”. Così il sindaco Francesco Bonito, attraverso i social, informa della nuova possibilità fiscale offerta ai cittadini ofantini. “Le risorse che saranno assicurate attraverso questa modalità avranno una precisa destinazione, ovverosia quella di finanziare il “mercato solidale”, un’iniziativa unica in Italia destinata alle fasce di popolazione più deboli e di cui l’assessore Maria Dibisceglia darà maggiori informazioni nei prossimi giorni”, conclude Bonito.