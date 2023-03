Dieci Fontane, da anni è tutto fermo

Il monumento delle Dieci Fontane, quel progetto di rivalutazione dello storico luogo, è di fatto arenato. Il cantiere è aperto dal 2018. Già durante l’ultimo periodo della consiliatura guidata da Franco Metta i lavori si fermarono. Con l’arrivo dei Commissari nessun altro intervento si è visto. Ultimi rumori di martelli pneumatici prima dell’estate del 2019. Ora, dove sarebbe dovuto sorgere il rinnovato monumento alle “dieci fontane” ci sono rifiuti ed erbacce.

Lo scorso aprile (2022), a seguito di interrogazione consiliare delle opposizioni, da Palazzo di Città si annunciò un pronto riavvio dei lavori, che però non c’è mai stato. La scorsa settimana una nuova interrogazione, che probabilmente non sortirà alcun effetto. I lavori sarebbero in blocco per questioni burocratiche, seppure una messa in sicurezza dell’area (oggi alcuni pannelli sono ammalorati o sfondati) potrebbe essere già un primo segnale.