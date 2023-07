Domani a Cerignola Wax e Ciccio Merolla in piazza della Repubblica nell’ambito di “CeriMusicfest”

La manifestazione “CeriMusicfest“ si svolgerà domani, lunedì 10 luglio 2023, dalle 21.00 a mezzanotte in Piazza della Repubblica, a Cerignola. L’evento è stato pensato per i giovani in previsione dell’estate e per l’occasione si esibirà l’artista Wax direttamente da Amici 22, a seguire l’artista Ciccio Merolla, con la musica di Radio Ritmo 80. L’organizzazione è a cura di Luigi Sgaramella e Antonio Giancola. L’evento è patrocinato dal comune di Cerignola, assessorato alla Cultura, assessorato allo sviluppo economico e alle attività produttive.