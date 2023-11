Domani al Mondadori Point di Cerignola, presentazione del libro “Una vita nel Palazzo”

Si terrà Sabato 18 novembre prossimo, alle ore 19:30, presso Mondadori Point, Via Bari 48 a Cerignola, la presentazione del libro di Michele Marino “Una vita nel Palazzo”. Autobiografia, Reportage di un inviato speciale (Gangemi editore Roma), un “romanzo documentale” in cui il civil servant della Presidenza del Consiglio introduce i lettori nel Palazzo con documenti inediti. L’autore dialogherà con il prof. Salvatore Mininno, dirigente scolastico ITET. E’ la tredicesima conferenza, la terza a Cerignola proprio a sottolineare il legame dell’autore con la propria terra d’origine. Occasione propizia per evidenziare la sua collaborazione al fianco di Pinuccio Tatarella a Palazzo Chigi (a soli 39 anni!), breve ma intensa. Ma anche per parlare degli altri illustri cerignolani in politica da Pavoncelli a Peppino Di Vittorio, da Melillo a Giuseppe Conte. Michele Marino, dirigente in quiescenza della Presidenza del Consiglio, Tecnico legislativo, esperto in comunicazione pubblica, già docente nelle Scuole della P.A., ha ricoperto incarichi istituzionali in diverse legislature, tra cui quello di Vice capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri nei Governi Berlusconi I e II e ideato il Picchetto d’onore del Presidente del Consiglio (11 maggio ’94), dopo aver introdotto il neo Presidente Berlusconi per la prima volta nel Palazzo (Madama) il 28 aprile.