Domani in campo Pallavolo Cerignola ed Flv, fra propositi di riscatto e voglia di conferme

Desiderio di riscatto da una parte, voglia di continuità dall’altra: sono questi i temi che caratterizzano la quarta giornata del girone I di serie B2 per le nostre formazioni di volley, una impegnata in casa e l’altra in trasferta, entrambe domani in campo. Giocherà sul parquet amico del pala “Dileo” la Mandwinery Pallavolo Cerignola, che riceverà la Panbiscò Leonessa Altamura (ore 18). Le ragazze di Sgarbi nello scorso turno sono incappate nella prima sconfitta stagionale, cedendo 3-0 alla Star Volley Bisceglie: al cospetto di una delle maggiori candidate alla vittoria finale, le fucsia non sono riuscite a tornare a casa con un risultato positivo, anche se qualche grattacapo è stato creato alle adriatiche. Ora la possibilità di voltare pagina con il conforto del proprio pubblico, in un derby regionale non privo però di spunti interessanti. Neopromossa nella quarta serie nazionale, Altamura fa parte del poker di squadre al comando a punteggio pieno: le murgiane nell’ordine hanno superato le due società di Benevento e la Faam Matese. Agli ordini di coach Claudio Marchisio un organico che vede fra le principali atlete la attaccanti Monitillo, Giardini, Facendola e l’alzatrice Ndriollari. Sarà il primo banco di prova davvero impegnativo per le murgiane, che troveranno una Mandwinery decisa ad imporre il fattore campo dopo due trasferte consecutive.

Sempre domani e sempre alle 18, la Flv Cerignola sarà attesa dalla Volare Benevento, con lo scopo di dare seguito al successo del turno precedente sulla Pallavolo Pozzuoli. Fra le mura amiche il sestetto di Tauro ha ottenuto il massimo, così va capitalizzata l’onda positiva generata dall’affermazione sulle napoletane, arrivata con una prestazione in crescendo e una incredibile quanto irresistibile rimonta in un primo set che sembrava ormai indirizzato a sfavore. La missione non appare proibitiva, perché le sannite sono ancora ferme a zero in classifica, sempre andate ko per 0-3: tuttavia sarà fondamentale approcciare alla contesa con uno spirito giusto fin dalle prime battute, imponendo il maggior tasso tecnico ed evitando cali di concentrazione che potrebbero galvanizzare il team campano. Le rossogialloblù sperano di ripetere quanto accaduto nel match inaugurale con l’altra compagine beneventana, sbloccandosi nello stesso tempo lontano da casa e cercando conferme sull’affiatamento e la compattezza del gruppo.