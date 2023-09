Domani sera a Palazzo Fornari la XV edizione del premio letterario nazionale “Zingarelli”

Tutto pronto per la XV edizione del Premio Letterario Nazionale ’N. Zingarelli’ con cui da ormai 15 anni l’associazione artistico-culturale cerignolana Motus ricorda il concittadino autore dell’omonimo vocabolario della lingua italiana. L’evento in programma sabato 30 settembre a Cerignola, per questa edizione cambia cornice e trasferisce convegno e serata di premiazione nello storico Palazzo Fornari al piano delle fosse granaie. Un’edizione rinnovata realizzata coi patrocini gratuiti della Regione Puglia, del Comune di Cerignola, dell’Università di Foggia, dell’Accademia della Crusca, della Diocesi Cerignola-Ascoli Satriano e con la collaborazione della casa editrice Zanichelli, della Fondazione Vincenzo Casillo, di Puglia Federiciana, di Masseria Belmantello e delle aziende La Bella di Cerignola e Caiaffa Vini Biologici.

Tema ‘La comunicazione tra nuove e vecchie forme’, obiettivo avvicinare i giovani alla cultura, alla scrittura e alla lettura, e quest’anno l’associazione Motus lo fa premiando un’insegnante che si è particolarmente distinta nella sua carriera, Carmela Cozzoli, e inscenando parti dei libri vincitori della sezione ‘narrativa edita’. Infatti, al contrario di tutti i premi letterari e delle scorse edizioni del Premio Zingarelli, non saranno semplicemente letti gli incipit dei testi vincenti bensì messi in scena dagli attori locali Antonella Cirillo, Lina Labia, Paola Parracino e Daniele Cifaldi che hanno provveduto ad un adattamento teatrale dei testi che coniuga la vitalità del teatro al potere formativo della lettura riassunto in scene di pochi minuti che stimolano la voglia di leggere. Non mancheranno momenti altamente culturali grazie alla presenza dei professori universitari Floriana Conte, specializzata in cultura digitale, e Trifone Gargano, autore di numerose pubblicazioni tra cui: ‘La letteratur@ al tempo di Facebook’ e ‘La “Divina Commedia” in 100 selfie’.