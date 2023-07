Domani si alza il sipario sul nuovo Audace Cerignola: annuncio del tecnico e pianificazione da adottare

Sta per alzarsi il sipario sulla stagione 2023/24 dell’Audace Cerignola, la seconda consecutiva in serie C dopo il brillante quinto posto e il cammino fino al primo turno nazionale dei playoff promozione. É stata indetta per domani infatti, alle ore 19, una conferenza stampa nella sala convegni del Grieco Business e Spa Hotel: sarà l’occasione per annunciare il nuovo allenatore e presentare programmi e strategie per il nuovo anno agonistico. Nella giornata di oggi dovrebbe tenersi l’incontro decisivo fra la dirigenza e Ivan Tisci per mettere nero su bianco e siglare l’accordo per il successore di Michele Pazienza sulla panchina ofantina. Il tecnico classe 1974 ha superato la concorrenza di colleghi quali Taurino e Colucci e si appresta a debuttare alla guida di una squadra fra i professionisti.

Dal 1° luglio è scattata la sessione estiva di calciomercato e in casa gialloblu si è registrato il primo movimento ufficiale: ha firmato il rinnovo biennale il portiere del 2003 Giuseppe Fares, prodotto del vivaio cerignolano, richiesto anche da diverse formazioni di serie D anche con proposte allettanti. Il ds Elio Di Toro però è sicuro delle qualità del ragazzo e lo ha confermato anche per l’annata ormai imminente. A proposito del reparto degli numeri uno, da indiscrezioni pare che l’Audace sia orientata ad affidarsi interamente agli under nel ruolo: possibile quindi la partenza di Umberto Saracco, titolare nello scorso campionato, con l’interesse rivolto verso Andrea D’Aniello, 2003 di proprietà del Pescara, che potrebbe aggiungersi allo stesso Fares e a Salvatore Trezza (2002), in gialloblu dal gennaio del 2022.

Sempre costanti le relazioni con il Bari: l’Audace avrebbe messo gli occhi su due difensori, Daniele Celiento e Marco Bosisio. Il primo è del 1994 e assicurerebbe una certa dose di esperienza, reduce dalla stagione trascorsa col Cesena; il secondo, classe 2002, rappresenta una carta più di prospettiva, il cui nome era già stato accostato nelle ultime finestre di trattative. Biancorossi che dal canto loro hanno mostrato gradimento per Achik, ofantini che sarebbero in corsa per assicurarsi le prestazioni di Christian Galano, fresco di svincolo per fine contratto proprio con il Bari, sul quale però ci sarebbe anche il Crotone. Altre possibili piste portano a Lorenzo Coccia, 21enne difensore del Modena ma che ha giocato nella Carrarese fino a maggio e all’ala Luca Senigagliesi, 25enne fra i protagonisti dell’ottima stagione disputata con la maglia della Recanatese.

Le operazioni in entrata e in uscita dipenderanno in massima parte dall’impostazione che verrà decisa dalla società: allo stato attuale il Cerignola conta (con i rientri dai prestiti) su un gruppo di 27-28 elementi, alcuni dei quali sicuramente già inseriti nella lista dei partenti. Per quanto concerne la permanenza dei pezzi pregiati, la volontà è di non trattenere nessuno controvoglia, purché ci siano offerte soddisfacenti e adeguate al valore dei calciatori. Ad esempio, per Michele D’Ausilio ha preso informazioni l’Ascoli, ma qualcosa di più chiaro sugli orientamenti societari si evidenzierà nel meeting fissato per domani.