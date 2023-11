Don Maurizio Patriciello a Cerignola, venerdì 1° dicembre alle 19

Nell’ambito della novena in preparazione alla festa della Immacolata Concezione, il Consiglio Pastorale della Parrocchia Sant’Antonio da Padova di Cerignola e la confraternita Santa Maria della pietà, hanno organizzato come per gli scorsi anni, una serata culturale. L’appuntamento è per Venerdì 1 dicembre, alle ore 19,00, presso l’oratorio parrocchiale, salone “mons. Nicola Lanzi”, via dei Sanniti, 139, sarà ospite don Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde di Caivano. Il tema dell’incontro è: “Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia”. Don Maurizio Patriciello è diventato sacerdote nella diocesi di Aversa in età adulta ed è stato nominato parroco a Caivano nel quartiere Parco verde. Don Maurizio è da sempre impegnato nella lotta per la tutela del territorio inquinato dalle discariche industriali e radioattive, la cosiddetta terra dei fuochi e nella battaglia contro la camorra. Ultimamente ha denunciato le violenze sessuali subite da due cuginette di 10 e 12 anni e per aver invitato la presidente del consiglio dei ministri a Caivano.

“Anche quest’anno la nostra comunità parrocchiale, ha voluto invitare un testimone del nostro tempo, ha dichiarato il parroco don Carmine Ladogana, che potrà aiutarci a riflettere sulle problematiche ambientali anche alla luce della recente esortazione apostolica di papa Francesco, Laudate Deum sulla crisi climatica”.