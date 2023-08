Donazione di sangue straordinaria, l’Avis accoglie la cittadinanza il 20 agosto in Piazza Duomo

L’associazione Avis di Cerignola ha organizzato una donazione di sangue straordinaria che si terrà domenica 20 agosto in Piazza Duomo, dalle 16.30 alle 18.00. Ogni anno l’associazione donatori organizza quattro uscite domenicali straordinarie (con cadenza trimestrale) per offrire a tutti la possibilità di compiere questo gesto così importante. Il presidente del gruppo Avis Cerignola, Gerardo Cicolella, ci ha raccontato quanto l’emergenza di donazioni si faccia sempre più elevata durante il periodo estivo e interessi, purtroppo, non soltanto le necessità locali ma l’intera nazione: «Da giugno a settembre il bisogno di donazioni aumenta in tutta Italia, perché l’atmosfera delle vacanze estive distoglie i donatori dal recarsi in ospedale. Nonostante la forte sensibilizzazione da parte dei gruppi locali, l’invito a donare resta molto spesso inascoltato e in casi di particolare necessità, si estende la sollecitazione anche alle forze dell’ordine, come è stato fatto a Cerignola».

L’urgenza nei mesi estivi è aggravata anche dai frequenti incidenti stradali, che quest’anno hanno registrato un’occorrenza così elevata da lasciar rabbrividire, racconta il presidente Cicolella. Basti pensare che per ogni emergenza, l’elisoccorso è dovuto a portar via due sacche di sangue, e a distanza di tempo questo ha messo in grave rischio le riserve destinate regolarmente ai reparti richiedenti (per donne partorienti, ammalati di fibrosi cistica e altre necessità). A chi vorrebbe donare, ma è frenato dalla paura di farlo, Cicolella risponde raccontando la sua personale esperienza e quella di un giovane ragazzo di diciotto anni: «Qualche giorno fa si è recato un ragazzo di soli diciotto anni al centro trasfusionale, obbligato dal servizio militare a compiere questa donazione, ma timoroso di farla. Dopo aver terminato la donazione, ha rimpianto di non averla fatta prima perché ha sentito dentro di sé di aver compiuto una giusta azione. Anche io ho fatto la mia prima donazione quasi per gioco, nonostante avessi paura, e oggi all’età di 47 anni conto ben 80 donazioni tra sangue e plasma; da quel giorno, ho sempre sentito il bisogno di continuare a farlo».

La donazione straordinaria del 20 agosto si terrà nei locali dell’episcopio, per gentile concessione da parte del vescovo monsignor Fabio Ciollaro: l’autoemoteca sarà stazionata davanti al cancello, in Piazza Duomo, e ci si potrà recare dalle 16.30 alle 18.00. Per una donazione di sangue sono necessari soltanto quindici minuti di tempo: dieci minuti di prelievo più il tempo necessario ad alcuni accertamenti sullo stato di salute del donatore. Per questioni organizzative, è consigliata (non obbligatoria) la prenotazione al numero 0885424244 (attivo lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00). Per chi non avesse la possibilità di partecipare alla donazione in programma, il centro trasfusionale è regolarmente aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.00; qualora ci fossero particolari difficoltà a recarsi negli orari diurni, l’associazione è disposta a fissare accordi pomeridiani. Si ricorda che i requisiti necessari per donare sono: età compresa tra i 18 e i 60 anni; peso corporeo superiore a 50kg; stile di vita sano. Per conoscere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito nazionale dell’Avis: https://www.avis.it/diventa-donatore/ oppure https://www.avis.it/wp-content/uploads/2023/06/Allegato-IV-Requisiti-fisici-2.pdf. Tutta la cittadinanza di Cerignola è chiamata ad impegnarsi per superare questa emergenza e a donare con costante generosità durante l’anno, affinché ogni vita abbia la possibilità di essere salvata.