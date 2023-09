Doppio comizio e artisti di strada a Cerignola, nella domenica dell’associazione Noi

Pubblichiamo di seguito e integralmente, una nota stampa firmata dal presidente dell’associazione politica Noi-Comunità in movimento, avv. Benedetto Mandrone. Nella stessa, si annuncia, per domenica 1° ottobre, un doppio comizio unito alla presenza di artisti di strada.

Una città come Cerignola, per la sua storia recente, per i suoi annosi problemi, per lo stato apatico in cui troppo spesso cade, ha bisogno, più di tutto, di due cose. Di Verità, e della buona Politica. Quella che si fa in piazza, fra la gente, quella che narrando la prima, la Verità, fa luce, chiarisce, schiarisce, cancella voci, suggestioni, cattive interpretazioni. L’augurio, a margine delle elezioni del 2021, era quello di poter finalmente rivedere una città viva, che pullulasse di ripresa; ma, ad oggi, così non è stato. Salvo rare eccezioni, è tutto un trascinarsi fra burocrazia, chiacchiericcio, polemiche, toni aspri; un ritorno al passato che, in verità, non è mai andato via. E allora, abbiamo pensato a una domenica diversa, a una giornata da vivere con e per la città, in cui raccontare tutta la verità, sul passato, sulle scelte fatte e quelle a farsi, sulle prospettive, sui percorsi da disegnare e designare. E lo faremo con ben due comizi, uno in scena la mattina e uno la sera, tutto in una giornata; a contornarli vi saranno, poi, altrettanti artisti di strada che, con la loro arte, per grandi e piccini, intratterranno nell’attesa del primo e subito dopo il secondo comizio, gli astanti. L’augurio è di una partecipazione massiccia, che sfugga alla logica del partito preso, all’aver votato questo o quello, ma che abbia come unica finalità il rimettere la politica al centro del villaggio, per rendere il nostro villaggio un posto migliore.