Due anni di Bonito alla guida della città

Esattamente due anni fa, il 19 ottobre 2021, cominciava l’avventura con la fascia tricolore di Francesco Bonito, nominato Sindaco dopo la vittoria al ballottaggio contro Franco Metta. Ventiquattro mesi di amministrazione di centrosinistra che non vogliamo qui giudicare (questo spetta alla città, ai cittadini) ma che proviamo a raccontare con i fatti.

Come sempre accade all’entusiasmo di primi mesi si è sostituito il dibattito, anche cruento a volte, con le opposizioni e con la cittadinanza. Col passare del tempo il silenzio sui retroscena di Palazzo ha lasciato il posto agli spifferi (anche interni). Due sostituzioni in Giunta in due anni (Dagnelli per Speranza e Lasalvia per Liscio); ha preso forma il gruppone consiliare del Pd e i civici si sono riuniti. L’opposizione guidata da Sgarro, che in primo momento aveva stretto un accordo programmatico con l’amministrazione Bonito, si è definitivamente smarcata dopo pochi mesi, quando è stato chiaro che quel programma non avrebbe avuto seguito. Fratelli d’Italia dopo un avvio in sordina, a due anni dal voto prova a ritagliarsi il ruolo di spina nel fianco. L’ex-Sindaco Metta ha abbandonato il consiglio dopo la prima riunione, lasciando spazio al consigliere Morra. La cittadinanza non è contenta della gestione rifiuti e della pulizia della città, ma anche di parecchio altro.

In consiglio, in questi primi due anni, non sono mancate le tensioni (e le brutte parole, evitabili). Già da alcuni mesi i civici vorrebbero la presidenza del Consiglio comunale, affidata all’avvocato Sabina Ditommaso proprio a seguito di votazione in consiglio. Una questione complicata, rispetto alla quale Pd, civici e Sindaco dovranno prima o poi mettere un punto, considerato che, se non fosse l’attuale presidente a dimettersi, ogni strada sarebbe impraticabile. Così com’è impraticabile la possibilità di un riavvicinamento con Sgarro. Prossimo atto possibile invece è l’affidamento di alcune deleghe ancora nelle mani del primo cittadino.

Due anni animati da un considerevole numero di bandi PNRR per ogni comune, dunque, anche per Cerignola. Due anni in cui è crollato parte di Palazzo Carmelo, qualche concorso è risultato “chiacchierato” e si sono riasfaltate alcune arterie cittadine (qui ci sarebbe voluto un budget dieci volte superiore). Si è provato a dare nuovo impulso culturale, a rilanciare il Teatro Mercadante. I piani di Zona, la Zes, i bilanci, la riduzione della Tari (del 5%). Questo tra le mille criticità di una città complessa come Cerignola.

C’è chi dice che si poteva fare di più. Per Francesco Bonito quanto fatto in questo primo scorcio di amministrazione è «straordinario». E’ il gioco delle parti, anche se lettori e cittadini hanno una propria risposta, ed è quella che conta. La differente posizione non trova sintesi, non si risolve, tanto che, perfino il Manzoni (la poesia e la filosofia in questi anni sono state più volte scomodate) lascia “ai posteri l’ardua sentenza”.