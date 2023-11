Due derby pugliesi attendono Pallavolo Cerignola ed Flv

Due derby pugliesi attendono le nostre formazioni di volley femminile, nella settima giornata del campionato di serie B2 (girone I), uno da affrontare in trasferta e l’altro in casa. Scenderà in campo domani (ore 19.30) la Mandwinery Pallavolo Cerignola, attesa dalla Sis Med Cutrofiano. Il sestetto di Sgarbi è reduce alla netta affermazione nella stracittadina di sabato scorso, una vittoria che ha infuso ulteriore autostima e morale soprattutto per come è arrivato, con un dominio importante nei primi due set e la capacità di gestire la reazione avversaria nel terzo. Tre punti che sono valsi alle fucsia l’approdo sul terzo gradino del podio a quota 13, in compagnia di San Giorgio del Sannio: l’obiettivo è tornare a gioire anche in esterna, per confermare le positive impressioni sin qui mostrate. Ripescato in quarta serie, il sodalizio salentino non ha mutato anche in questa stagione la sua filosofia, affidandosi ad una rosa di under 18 guidata da coach Alberto Salomoni e beneficiando della collaborazione con club quali Scandicci e Casal de’ Pazzi, autentiche istituzioni a livello giovanile. Sono 6 i punti conquistati da Cutrofiano (bilancio di due vittorie e quattro sconfitte), nel precedente turno è arrivato il blitz ai danni della Volare Benevento. Capitan Altomonte e compagne dovranno fin da subito arginare l’esuberanza e l’intraprendenza delle interessanti seppur giovani avversarie, impedendo alle stesse di prendere fiducia e sfruttare così la maggiore saggezza tecnico-tattica. Una sfida in ogni caso da affrontare con dovuto rispetto e concentrazione, la Mandwinery proverà assolutamente a tornare a casa con un risultato positivo.

Domenica invece, al pala “Tatarella” (ore 18), c’è in calendario Flv-Panbiscò Leonessa Altamura. Il team di Tauro deve necessariamente invertire la rotta, dopo due ko di seguito e identici nel loro sviluppo, con un avvio di gara eccessivamente molle e un tardivo risveglio che non ha portato alla riapertura delle contese. Non si può ovviamente ancora parlare di crisi, fatto sta che qualcosa dev’essere obbligatoriamente registrato e migliorato, perché in questo torneo nessuna compagine regala niente. Le qualità per fare bene ci sono, tuttavia l’atteggiamento bisogna sia costante e combattivo fin dalla battuta iniziale, altrimenti qualsiasi rivale può prendere il sopravvento. Le murgiane si presenteranno nell’impianto ofantino sulla scorta di 12 punti (quattro successi e due stop finora) e col morale alto dopo aver piegato Monopoli in un altro sentito derby. Biancorosse con le ex Facendola e Mantovani in rosa, occhio principalmente a Monitillo in prima linea. Non un cliente facile per le rossogialloblù, che cercano anche dalla spinta fornita dai propri tifosi la molla per rialzarsi e ripartire. Anche in questo caso, si prospetta una gara vivace e con contenuti di livello.