Due derby regionali fra le mura amiche per Pallavolo Cerignola ed Flv

Tornano davanti ai rispettivi tifosi Brio Lingerie Pallavolo Cerignola e Biogustiamo Flv, nel weekend che vedrà svolgersi il sedicesimo turno del girone L di serie B2. Le ragazze di Michele Valentino ospiteranno domani al pala “Dileo” (ore 18) lo Sportilia Bisceglie, con l’obiettivo di centrare la quarta vittoria consecutiva in questo segmento di campionato. Dopo i successi su Trani e Bari, nel precedente turno le fucsia si sono imposte 1-3 a Cutrofiano, denotando oltre alle capacità tecniche anche una ottima struttura caratteriale, cancellando gli esiti di un primo set assai negativo e concedendo poi poco o nulla alle avversarie, portando a casa altri tre punti utili per occupare la quarta casella in classifica. Lo Sportilia Bisceglie invece è in una posizione di tranquillità, con i suoi 23 punti (bilancio di otto affermazioni, sette sconfitte) e l’ottava piazza, ed è reduce da due stop di fila, l’ultimo dei quali per mano di Isernia anche se le adriatiche si sono presentate in gara piuttosto rimaneggiate. Coach Nuzzi spera di recuperare qualche giocatrice per affrontare il difficile impegno, da parte ofantina invece si cercherà di riscattare il ko dell’andata, quando furono le adriatiche a prevalere per 3-1. Capitan Altomonte sfiderà il suo passato e guiderà le compagne al fine di continuare il momento decisamente positivo, con il palazzetto amico sin qui violato soltanto da Francavilla.

Domenica sarà la volta della Biogustiamo Flv, che al pala “Tatarella” riceverà il Cuore di Mamma Cutrofiano (ore 18) in un nuovo incrocio fondamentale per la corsa alla salvezza. Cinque le lunghezze che separano le due squadre (salentine a 12, cerignolane a 7), un confronto diretto da sfruttare per non affievolire le speranze di centrare l’obiettivo stagionale. Il debutto del tecnico Tauro nella trasferta di Teramo si è risolto con una sconfitta per 3-0, al cospetto di una rivale rodata e che in casa sa esprimersi ad alti livelli. Con una settimana in più per conoscere le giocatrici e memorizzare meglio schemi e tattiche di gioco, si sta lavorando soprattutto a livello mentale per non sbagliare approccio e gestione dell’importante match. Il fattore campo dovrà essere capitalizzato (in questa come nelle altre sfide con le concorrenti), tuttavia non bisogna sottovalutare le salentine. Pur in serie negativa da quattro giornate, Cutrofiano sfrutta l’energia e la freschezza delle sue giovanissime atlete, le quali non di rado hanno creato qualche grattacapo anche a sestetti più quotati. All’andata le rossogialloblu prevalsero 1-3, ma si era all’inizio del torneo e il precedente non può essere preso come unico parametro di valutazione. Sarà opportuno limitare pause e cali di concentrazione, affinché la Biogustiamo possa tornare a gioire.