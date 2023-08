Due nuove pedine per l’attacco della Flv Cerignola: Chiara Trabucco e Roberta Chiesa

Due nuove giocatrici sono state ufficializzate di recente dalla Flv Cerignola, entrambe attaccanti: si tratta di Chiara Trabucco e Roberta Chiesa. Così come Distaso e Sollecito, la laterale abruzzese Trabucco approda in maglia rossogialloblu con la vittoria in tasca del campionato precedente di B2 con Il Podio Fasano e un curriculum di spessore, vantando esperienze in terra salentina in serie A2, B1 e B2. «Sono davvero entusiasta di aver sposato il progetto della Flv, si sente che c’è tanta voglia di fare bene e io non posso che condividere questo incipit – ha dichiarato la classe 2002 ai canali ufficiali della società -. Non vedo l’ora di conoscere l’intera squadra e iniziare insieme questo nuovo percorso».

Sua collega di reparto sarà un elemento di esperienza, duttilità e tenacia, Roberta Chiesa: classe 1996, vanta trascorsi in serie B1 (Isernia) e serie B2 prevalentemente in terra sicula e sarà la sua prima volta in Puglia, pronta a stupire. Proviene dalla Pgs San Paolo Volley di Cagliari, con cui ha militato in B1. «Dopo aver fatto due chiacchiere con coach Tauro e il ds Belluna non ho esitato ad accettare. Mi sono subito resa conto del progetto ambizioso e pieno di obiettivi, mi piacciono le sfide e amo mettermi in gioco. Sento un po’ uno spirito di rivalsa e voglia di fare bene, sarà un gruppo tutto nuovo, anche se ritroverò qualcuno che conosco molto bene. Sono sicura che lavorando di squadra arriveranno tante soddisfazioni, non vedo l’ora di iniziare, vi aspetto numerosi al palazzetto», le prime parole della Chiesa.