Due set alla pari non bastano, Biogustiamo Flv Cerignola sconfitta da Isernia

Tiene testa per due set, ma alla fine non arrivano punti per la classifica: la Bio Gustiamo Flv Cerignola cede al pala “Tatarella” 0-3 (25-27; 23-25; 18-25 i parziali) all’Europea 92 Isernia. Nel primo parziale la formazione di Tauro ingaggia una prolungata lotta punto a punto con le avversarie, arrivando ad avere due palle per portarsi in vantaggio. Tuttavia, un paio di errori sanguinosi al servizio vengono sfruttati dalle molisane e squadre al cambio di campo. Isernia parte meglio nella successiva frazione, ma non manca il carattere alle rossogialloblu che riescono ad agganciare il sestetto ospite: la maggiore lucidità di D’Arco e compagne ha ancora una volta la meglio. Nel terzo periodo la situazione di scoramento si fa sentire, la Flv lascia più campo alle blufucsia che tengono a bada il tentativo di rientro e fanno propria l’intera posta in palio. Unica e minima consolazione l’immutata situazione in classifica, da cui però tirarsi fuori al più presto per non soffrire giornata dopo giornata. Nel prossimo turno capitale impegno in trasferta a Bisceglie in casa dello Sportilia, match essenziale per quanto riguarda la missione salvezza.