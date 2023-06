Due titoli italiani a Roma nell’MMA per l’Asd Team Tristano di Cerignola

Continuano a farsi valere e, soprattutto, a regalare emozioni nelle varie discipline i ragazzi delle varie associazioni sportive di Cerignola. Nel weekend 3-4 giugno, sono andati in scena i campionati nazionali di MMA (Martial Mixed Arts, Arti Marziali Miste) organizzati nella cornice del PalaTorrino a Roma dalla Federkombat, la Federazione che riunisce Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo. Sono stati 85 i titoli assegnati, in una giornata di emozioni e spettacolo, con 318 atleti iscritti provenienti da oltre 90 società, in rappresentanza di 57 Team (i Team sono network di società sportive che fanno riferimento a uno stesso Direttore Tecnico). La gara era valevole per il ranking di selezione della Nazionale che parteciperà alle prossime competizioni Internazionali IMMAF.

Presente anche l‘Asd Team Tristano di Cerignola, che ha ottenuto un grandissimo rendimento: tre atleti sul podio, ma soprattutto con due allori tricolore. Francesco Pio Cannone e Giuseppe Morano si sono classificati primi nella loro categoria di appartenenza, ai quali si aggiunge il secondo posto per Gerardo Strafezza. Un risultato tanto più importante perché si trattava della prima esperienza agonistica a livello nazionale, i ragazzi non hanno tradito emozione o insicurezze, andandosi a prendere medaglie e meritati complimenti dal proprio tecnico, Aleandro Tristano. Ancora una volta, la città ofantina si fa valere eccome in ambito sportivo, negli sport più diversi e con assoluto profitto.

