Emergenza Marocco: il Rotary Club di Cerignola organizza un torneo di Padel di beneficenza

Nella notte dell’8 settembre, la popolazione del Marocco è stata colpita da un violento terremoto che, ad oggi, è costato la morte a quasi 3000 persone. La corsa agli aiuti umanitari è stata immediata e il Rotary Club di Cerignola, da sempre impegnato a “servire al di sopra di ogni interesse personale”, si è posto tra le fila dei sostenitori. In collaborazione con il circolo JustPadel Club di Cerignola, l’associazione ha promosso un torneo di beneficenza che si terrà domenica 24 settembre, alle ore 8.30, presso il campo del circolo situato in Via San Marco. Le associazioni solidali di tutta Europa stanno dimostrando massimo impegno nell’affrontare l’emergenza del Marocco, e la città ofantina, nel piccolo della sua comunità, è fiera di contribuire a questo importante intervento solidale. Siamo cittadini dello stesso mondo, esseri umani che si riconoscono nei medesimi valori: amore, carità e fratellanza. Per conoscere ulteriori informazioni sul torneo, è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: Peppe (3405177471) e Antonio (3339411482).