Encomio semplice per l’Appuntato cerignolano Pierluigi Dipalo

Si è svolta nel pomeriggio di lunedì 5 giugno, in piazza Duomo a Trani, alla presenza di Autorità civili e militari, la tradizionale cerimonia commemorativa per la ricorrenza dell’annuario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri che quest’anno festeggia 209 anni di storia.

Questa volta, tra le numerose onorificenze e ricompense anche una che riguarda da molto vicino la città di Cerignola: si tratta dell’Appuntato Pierluigi Dipalo, di Cerignola ma in servizio a Barletta. Questi, alla soglia dei venti anni di servizio, si è sempre distinto per l’elevata competenza e l’efficienza del suo operato. Protagonista in numerose operazioni che hanno portato all’arresto di oltre 200 soggetti per diversi reati. Nella declaratoria dell’Encomio semplice si legge: “Addetto a NOR di compagnia distaccata, evidenziando elevata personalità e determinazione, partecipava ad articolata attività di indagine che consentiva di trarre in arresto, in esecuzione di provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria, 8 persona facenti parte di un sodalizio criminale e ritenuti, a vario titolo, responsabili di estorsione, detenzione illegale di armi, munizioni, esplosivi, comprese le aggravanti di tipo mafioso. Le risultanze investigative, riprese con ampio risultato dagli organi di stampa, riscuotevano il pubblico e unanime plauso, esaltando il prestigio e l’immagine dell’istituzione”.