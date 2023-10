“End Polio Now”, all’Itet “Alighieri” ospitato l’evento promosso dal Rotary Club di Cerignola

Questa mattina, l’I.T.E.T. “Dante Alighieri” ha ospitato “End Polio Now”, l’evento promosso dal Rotary Club di Cerignola. Insieme ai docenti dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie, in particolare la prof.ssa Cagliuli ed il prof. Ciccone, in occasione della Giornata Mondiale della Poliomielite, indetta dal Ministero della Salute, abbiamo ospitato il Presidente del Rotary Club Cerignola e dei Reali Siti, dott. Antonio Russo. L’I.T.E.T. “Dante Alighieri” è onorato e grato per la possibilità di ospitare una figura così importante e stimata come il Dott. Antonio Russo. La sua visita rappresenta un’importante occasione di crescita per la comunità educativa, perchè è stata un’occasione per riflettere sul valore della prevenzione e della salute. Durante la sua visita, il Dott. Antonio Russo ha interagito personalmente con gli studenti delle classi 4 A BIO-4 B BIO.5 A BIO, confrontandosi con loro e sensibilizzandoli sui temi legati al diritto alla salute. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di comunicare i progressi che la ricerca compie insieme alle azioni solidali determinate da una corretta informazione.

La professoressa Cagliuli dichiara: ”Ospitare una realtà importante associativa come il Rotary Club è un onore e una possibilità di conoscere realtà per la crescita dei nostri ragazzi. La Poliomelite è una malattia rara da non sottovalutare. Per noi docenti dell’istituto e dell’indirizzo di biotecnologie sanitarie è fondamentale fornire ai nostri ragazzi gli strumenti utili per combattere queste malattie e dare la possibilità di eradicare la polio e contribuire ad eliminarla per sempre”.