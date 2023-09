Ennesima rapina sulla A16 ad Ofanto Sud

L’ennesima rapina messa a segno sull’autostrada A16 Canosa-Napoli nell’area di servizio Ofanto Sud, posta tra Candela e Cerignola in direzione Canosa. Martedì 5 settembre, poco dopo l’una di notte, ignoti si sono introdotti con due furgoni nell’area di servizio, tagliando la recinzione, e hanno sottratto alimentari da un TIR fermo in sosta. Episodio non nuovo e modalità medesima di azione. Da anni le aree di servizio della zona sono preda costante di furti e rapine agli autotrasportatori, nonostante spesso vi siano pattuglie delle forze dell’ordine in transito lungo il tratto autostradale.