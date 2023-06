Europeo Under 21 al via, Italia tra le favorite

Al via l’Europeo Under 21 con gli azzurrini del ct Paolo Nicolato inseriti tra le favorite della competizione. La prima partita sarà contro la Francia, altra formazione candidata alla vittoria. Le prime tre classificate conquisteranno anche l’accesso alla prossima Olimpiade. L’Italia fa parte del girone con Svizzera, Norvegia e Francia, è alla caccia del sesto titolo europeo, l’ultimo vinto risale a Germania 2004. Nel successivo ventennio l’Italia è riuscita a centrare soltanto una finale, persa nettamente per 4-2 contro la Spagna, in Israele, dieci anni fa. Il torneo si gioca negli stadi di Romania e Georgia. Nell’albo d’oro della manifestazione troviamo in vetta proprio Italia e Spagna con cinque successi, seguite dalla Germania con tre trofei. Il team del ct Nicolato si presenta alla fase finale dopo essersi qualificato con un eccellente score di 7 vittorie e 3 pareggi, davanti ad Irlanda e Svezia. Tra i 23 convocati nell’Under 21, è stato preso in prestito dalla Nazionale maggiore il trio formato da Tonali, Scalvini e Gnonto. Il motivo è provare ad entrare nelle prime tre della competizione per accedere alle Olimpiadi, un traguardo che manca da quattro edizioni.

I primi impegni degli azzurrini

Sono in tutto 16 le formazioni che prendono parte all’Europeo, suddivise in gironi da quattro. Ai quarti passano le prime due di ogni raggruppamento. Le semifinali sono in programma il prossimo 5 luglio mentre la finalissima prevista l’8 luglio. L’Italia dovrà vedersela nel primo match, giovedì 22 giugno, con la Francia. Analizzando la gara, appare equilibrata sulla carta, con una leggera preferenza dei Bookmakers ai transalpini. Bisogna però considerare che in questo tipo di competizioni, l’Italia è capace spesso di fare l’impresa, ecco perché le quote scommesse live potrebbero variare decisamente nel corso della partita, ribaltando i pronostici della vigilia. La gara contro i francesi è in programma giovedì alle 20.45.

Tanti giovani italiani dal sicuro avvenire

Il commissario tecnico Nicolato può contare su un gruppo di giovani dal grande talento. In aggiunta ai citati Tonali, Scalvini e Gnonto, segnaliamo il portiere Carnesecchi, già ricercato da diversi club di Serie A, senza dimenticare ragazzi del calibro di Bove, Miretti, Ricci e Rovella, un gruppetto con alle spalle già diverse partite in massima serie. Tra i giovani di belle speranze anche altri interessanti profili in attacco, come Pellegri, Cambiaghi, Colombo e Cancellieri. In difesa da tenere d’occhio i vari Bellanova, Lovato, Cambiaso e Parisi. Dopo il match contro i francesi, gli impegni successivi previsti dal calendario sono il 25 giugno alle ore 18:00 con la Svizzera e il 28 giugno alle 20:45 con la Norvegia. Tra le stelle della competizione, con riguardo alle altre nazionali, segnaliamo il milanista Charles de Ketelaere con il Belgio, Fabio Vieira e Pedro Neto del Portogallo, Pierre Kalulu della Francia. L’Europeo Under 21 sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro sui canali di Rai 1, Rai 2 e Rai Sport 1. Disponibile anche in streaming gratuito, scaricando l’app Rai Play oppure collegandosi direttamente sul sito raiplay.it da fisso e mobile.