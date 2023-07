FafaFest venerdì 7 luglio al parco Iconavetere di Foggia

Torna con un grande evento giovanile il Progetto Presenti! dell’Associazione “Comunità sulla strada di Emmaus”, del Bando Puglia Capitale Sociale 3.0, finanziato dalla Regione Puglia con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Torna con il FafaFest per animare un altro pezzo di città con un evento interamente pensato, realizzato e destinato ai giovani. “Il FAFA FEST-Fare la città nasce proprio come un momento di aggregazione e crescita culturale per la città e per le giovani generazioni che la abitano” dice Donato, uno degli organizzatori. Tante le espressioni giovanili che si faranno avanti Venerdì 7 luglio dalle 18.00 presso il Parco Iconavetere in via Ciano a Foggia “proprio questo parco –dice Francesco – è poco conosciuto dai più giovani, alcuni non sanno neanche della sua esistenza, invece è uno spazio da ri-animare e noi giovani sappiamo come farlo”.

Il festival darà spazio ad installazioni artistiche, area food e gioco, stand espositivi e tanta, tanta musica. A salire sul palco espressioni artistiche local come Meglioiguai e i suoi suoni visionari, il cantautore Rolfi e il rapper foggiano del momento Gora che lo vede spopolare sui social. Inoltre tre ospiti di caratura nazionale, tutti presenti sul palco del MiAmi di Milano e in tour in tutt’Italia: Tripolare con il suo lavoro “Tutto Quello che Voglio” prodotto da Sugar Music e Alice col suo set elettronico, membro dei Thru Collected progetto nato durante la pandemia e presto affermatosi come una delle realtà emergenti in ambito musicale e artistico più valide e promettenti del panorama nazionale. A chiudere la serata GENERIC ANIMAL ovvero il cantautore e compositore Luca Galizia, che è come un animale mitologico inafferrabile. Corre fra la trap e il pop, improvvisamente tuffandosi nuovamente in un rock distorto e senza briglie, dalle tinte pop e ancora più surreali. E tutto senza tradire un immaginario di fondo alimentato dai suoi disegni e dalle sue visioni. Ha pubblicato qualche settimana fa il suo nuovo ep “Mondo rosso” che presenterà durante il suo live.

Info:

Associazione Comunità sulla strada di Emmaus

Ambito Giovani – giovani@emmausfoggia.org

Vincenzo Colucci – 3337655358.