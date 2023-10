“FEDERICO II DI SVEVIA, RE DEL GRANO ANTE LITTERAM” … il Pavoncelli c’è … sempre

14 ottobre ore 17.30 – Torre Alemanna. Singolare evento per celebrare l’VIII centenario della realizzazione del palazzo imperiale e dell’elevazione di Foggia a Sede imperiale. L’iniziativa è frutto dell’interazione di numerosi protagonisti: il Lions Club Foggia Federico II di Svevia, il Lions Club Cerignola Torre Alemanna e l’associazione “Imperiales Friderici II”; l’Università di Foggia, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria, la cooperativa Frequenze, la Pro Loco Cerignola APS e REBEERS e lo storico IISS Pavoncelli di Cerignola.

La serata si è conclusa con il percorso enogastronomico ideato e realizzato da docenti e studenti dell’Alberghiero “G. Pavoncelli”.

Guidati dai nostri chef Alessandro Di Fazio e Antonio Pizzi gli studenti del percorso di cucina hanno preparato:

– insalata di farro catalana di verdure di stagione, mazzancolle e pomodorino confit;

– spumone di patate, tentacoli di polpo croccante e mousse di stracciatella;

– orecchiette di grano arso con datterino fresco, rucola e caciotta e olio evo dell’IISS Pavoncelli;

– parmigiana di melanzane e fonduta di caciocavallo podolico e basilico;

– quadretto di pane di Altamura DOP aromatizzato concasse di datterino rosso, oliva “Bella di Cerignola”, rucola e olio evo dell’IISS Pavoncelli;

– panini gourmet: stracciatella, pomodoro secco e cime di rape in purgatorio.

Non poteva certo mancare il dolce, mousse di ricotta, crumble al cioccolato e fichi, e l’angolo beverage per la degustazione dei vini prodotti nella cantina dell’Istituto Agrario Pavoncelli, tutto servito dai ragazzi del percorso di sala, guidati dal prof. Pasquale Colia.

Magico l’allestimento curato dalla prof. ssa Lucia Amoroso, ispirato a “Federico II di Svezia…. Re del grano”, con la DEA federiciana che porta con sé il buon auspicio e la fertilità della felce , accompagnato dal colore blu del fiordaliso simbolo di leggerezza e dolcezza. Flower design uno dei progetti in voga presso il nostro istituto per l’indirizzo di Accoglienza Turistica.

Fantastiche le ragazze del percorso di accoglienza turistica che,coordinate dal prof. Gianluca Mastrodonato, hanno accolto con professionalità i numerosi ospiti.

Un ringraziamento sincero alla prof.ssa Titty Gambatesa , presidente Lions Club Foggia Federico II di Svevia, che ci ha coinvolto nell’organizzazione dell’evento, agli assistenti tecnici Fabio Mitola, Massimo Macchia e Lorenzo Dibisceglia e ai magnifici studenti

del Pavoncelli: Perrucci Aurora, Antonacci Denise, Di Nunno Ellen, Dazzeo Gabriella, Matrella Michele, Martire Michele, Buga Marianna, Verzicco Cristian, Imbrice Gabriele e Sgaramella Angela Pia.