“Federico II di Svevia, re del grano ante litteram”: l’evento domani a Torre Alemanna

Domani, sabato 14 ottobre, lo storico complesso di Torre Alemanna sarà cornice di un altro grande evento della nostra Capitanata: “Federico II di Svevia, re del grano ante litteram”, una manifestazione pensata per celebrare l’VIII centenario della realizzazione del palazzo imperiale e dell’elevazione di Foggia a Sede imperiale. Questa iniziativa culturale è frutto dell’interazione di numerosi protagonisti: il Lions Club Foggia Federico II di Svevia, il Lions Club Cerignola Torre Alemanna e l’associazione “Imperiales Friderici II”; l’Università di Foggia, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economica agraria, l’Istituto agrario “G. Pavoncelli” di Cerignola, la cooperativa Frequenze, la Pro Loco Cerignola APS e REBEERS. L’idea nasce dal proposito di stabilire un connubio tra la riflessione sul grande imperatore Federico II e la realtà produttiva del nostro territorio. La discussione sulle produzioni cerealicole del Duecento e sull’enogastronomia medievale diventerà un’opportunità storica per puntare lo sguardo verso la ricchezza agricola e pastorale della nostra terra. Ma non solo, la manifestazione sarà anche un’ occasione per contribuire ad una raccolta fondi per il Lions Club International Foundation.

L’evento sarà inaugurato alle 17.30 da una conferenza introduttiva e, a seguire, alle 19, le guide della Pro Loco Cerignola e dell’associazione “Imperiales Friderici II” accompagneranno i presenti nella visita del complesso museale di Torre Alemanna, con un percorso esperienziale in ambiti storici. In serata, l’Istituto “G. Pavoncelli”, in collaborazione con il Birrificio Rebeers, allestirà un percorso enogastronomico. L’ingresso è libero, con possibilità di prenotare il biglietto presso gli organizzatori del Lions Club Foggia e dall’associazione Federico II. Per ulteriori informazioni, si può contattare l’indirizzo e-mail lionsclubfoggiafederico2@gmail.com o il numero whatsapp +393932592229.