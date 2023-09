Fiera del Libro di Cerignola, domani via alla XIV edizione

È ormai vicina la XIV edizione della “Fiera del Libro-Città di Cerignola” che quest’anno si terrà dal 22 al 24 settembre, con un gradito ritorno nella sua storica cornice di Palazzo Fornari (Piano delle Fosse). L’evento – da oltre un decennio atteso nell’agenda culturale di Capitanata – è ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale OltreBabele ed è giunto ormai alla sua XIVesima edizione. Come accade sin dal 2018, l’I.T.E.T. “D. Alighieri” di Cerignola, si conferma coorganizzatore della manifestazione culturale. A sostenere il progetto l’Assessorato all’Istruzione e al Diritto allo Studio della Regione Puglia; l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerignola, nell’ambito del programma “Cerisummer2023”; la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano; il CSV di Foggia e la Fondazione Monti Uniti di Foggia. Tra le collaborazioni di questa edizione: Caritas Diocesana; Fondazione Tatarella; Associazione Art&fatti; Servizio Civile Universale del Comune di Cerignola; L’Albero dei Fichi; GAL Tavoliere; Associazione Il Titolo; Cooperativa Sociale Altereco; Cittadinanzattiva APS sezione Territoriale Cerignola; Legalitria; Club per l’UNESCO; Rotary Club Cerignola. Anche quest’anno, prezioso il contributo nella costruzione di un programma fieristico ricco e di qualità, del giornalista Mario Valentino, collaboratore artistico della Fiera del Libro, Città di Cerignola.

Una tre giorni di incontri con autori, spettacoli, mostre, in cui particolare attenzione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado a cui sono dedicati i tre appuntamenti della mattinata di venerdì 22 Settembre. Anche quest’anno, protagonisti indiscussi saranno i libri per ogni età e tutti i gusti. Lungo il porticato dello storico Palazzo Fornari saranno allestiti i tanto amati stands di librerie e case editrici, locali e nazionali, presso cui sarà possibile acquistare titoli di ogni genere e tipo: dai classici alle novità di grandi marchi editoriali ed editori indipendenti. Non mancherà un ricco angolo di libri usati che da sempre riscuote un grande successo di lettori. Importante novità di quest’anno, il concorso in Slam Poetry: 1° Memorial Pia Patruno, bandito da Oltre Babele, in collaborazione con la libreria L’Albero dei Fichi, in memoria di una cara socia dell’associazione, amante della poesia, prematuramente scomparsa. Spazio anche all’arte, con la mostra personale “L’anima che è nelle cose” dell’architetto Enzo Ceglie, curata dall’Associazione Art&fatti. Legalità, amore, poesia, arte, spettacolo, storia locale: sono solo alcuni degli ingredienti che, nel segno del pluralismo, animeranno anche questa edizione della “Fiera del Libro-Città di Cerignola”. Un programma ricco di appuntamenti con alcune tra le più interessanti personalità della scena culturale nazionale: Umberto Galimberti, Alessandro Di Battista, Giovanni Moro ed Emma Amiconi, Sergio Rizzo, Alfonso Celotto, Franco La Torre, solo alcuni dei tanti ospiti che animeranno la kermesse. La sfida è quella di raccogliere voci, visioni e spunti di riflessione che permettano di leggere e interpretare i fenomeni e i cambiamenti del territorio e del Sistema Paese. Un’offerta culturale ricca e trasversale che l’associazione garantisce alla città – tra numerosi sforzi – in una formula rigorosamente gratuita, frutto del duro lavoro e del puro spirito di servizio di un piccolo esercito di volontari. Maggiori info su www.fieralibrocerignola.it e sui canali social della Fiera del Libro.

Di seguito il programma nel dettaglio

XIV Edizione “Fiera del Libro-Città di Cerignola”

22-23-24 settembre 2023

Presso Palazzo Fornari, Cerignola (FG)

Ingresso libero

10:00-13:00/18:00-23:00

VENERDI’ 22 SETTEMBRE

Ore 8:45

Florisa Sciannamea presenta Legalefavole. E i mistini del pianeta sognimisti, Edizioni Radici Future 2021. Modera: Dora Giannatempo. Appuntamento in collaborazione con il Festival di Legalitria.

Ore 10:15

Rosario Esposito La Rossa presenta Spacciatori di libri, Marotta & Cafiero, 2022. Modera: Marianna Longo. Appuntamento in collaborazione con L’Albero dei Fichi.

Ore 11:30

Emma Barbaro e Valentina Maria Drago presentano Mano mozza: genesi e sviluppo di una mafia pugliese, Edizioni Radici Future, 2021. Modera Leonardo Palmisano. Appuntamento in collaborazione con il Festival di Legalitria.

Ore 18:00

INAUGURAZIONE DELLA FIERA e saluti istituzionali

Intervengono: Don Giuseppe Russo in rappresentanza di S. Ecc. Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano; Daniele Dalessandro, A.R.T.I. Puglia; Francesco Bonito, Sindaco del Comune di Cerignola; Rossella Bruno, Assessore alla Cultura Comune di Cerignola; Salvatore Mininno, D. s. I.T.E.T. “D. Alighieri”; Margherita Cinquepalmi, Presidente Aps OltreBabele. A seguire, presentazione del lavoro editoriale Scuola 4.0-Progettazione e didattica orientativa per il successo scolastico e formativo, realizzato dagli studenti dell’I.T.E.T. “D. Alighieri” di Cerignola, in collaborazione con OltreBabele e l’Assessorato all’istruzione e al diritto allo studio della Regione Puglia.

Ore 18:30

Presentazione del Concorso in Slam Poetry: 1° Memorial Pia Patruno. Interviene in qualità di madrina, la poeta Beatrice Zerbini. Coordina: Margherita Cinquepalmi.

Ore 19:30

Giovanni Moro ed Emma Amiconi presentano La cittadinanza in Italia, una mappa, Carrocci editore, 2022. Modera: Stefano Tatullo. Interviene: Matteo Valentino. Appuntamento in collaborazione con Cittadinanzattiva, Assemblea territoriale di Cerignola.

Ore 20:30

Alfonso Celotto presenta Fondata sul lavoro, Mondadori 2022. Modera: Rosaria D’Errico (L’Edicola del Sud).

Ore 21:30

Umberto Galimberti-Lectio Magistralis: La condizione giovanile oggi. Modera: Mario Valentino.

SABATO 23 SETTEMBRE

Ore 10:00

Maria Manuela Mennitti e Lorenzo Tomacelli presentano 1, 2, 3…arriva Alfabetò!, Homeless Book, 2022.

Ore 10:45

Roberto Parisi presenta Sono morto il 29 febbraio, Giuseppe Laterza Editore, 2022. Modera: Gianni Gliatta.

Ore 11:30

Cerignola: Storie di uomini e costruzione di una città tra Settecento e Ottocento, Adda Editore, 2022. Modera: Maria Carolina Nardella. Intervengono: Saverio Russo (UniFg); Roberta Sassano (Istituto “S. Altamura” di Foggia); Gianfranco Piemontese (Accademia delle Belle Arti di Bari); Marina Silvestrini (Uniba). Appuntamento a cura del Rotary Club Cerignola.

Ore 18:00

Nicola Pergola presenta Muttett e scambulett di Rocco Nardiello. Modera: Gioacchino Matrella.

Ore 19:00

Stefano Zecchi presenta In nome dell’amore. Le molte forme di un sentimento antico e misterioso, Mondadori, 2022. Modera: Mario Valentino.

Ore 20:00

Sergio Rizzo presenta Potere assoluto. I cento magistrati che comandano in Italia, Solferino, 2023. Modera: Davide Grittani (Corriere della Sera).

Ore 21:00

Assange-Colpirne uno per educarne cento di e con Alessandro Di Battista.

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Ore 10:30

Nicola D’Andrea presenta Il Supplente. Un anno in Romagna, Pegasus Edition, 2023. Modera: Dora Giannatempo.

Ore 11:15

Gli alunni dell’I.C. “Di Vittorio- Padre Pio” presentano Il mio mondo è una poesia. Viaggio in versi alla scoperta di sè. Interviene il Dirigente Scolastico, Maria Luisa Russo. Modera: Tea Paolicelli.

Ore 11:45

Domenico Carbone presenta Il quaderno di storia e delle storie, 2023. Modera: Trifone Gargano.

Ore 18:00

Marketing territoriale: obiettivi e strategie. Interviene: Francesco Capacchione, Presidente GAL Tavoliere. Appuntamento a cura dell’Associazione Il Titolo.

Ore 19:00

Franco Conte presenta Memorie di guerra. Cerignola 1940-1945. Modera: Maria Vasciaveo.

Ore 20:00

Sara Ciafardoni presenta La ragazza che scrive, Mondadori Electa Young, 2023. Dialoga con l’autrice: Annalisa Tatarella. Appuntamento in collaborazione con Fondazione Tatarella.

Ore 21:00

Franco La Torre presenta L’antimafia tradita. Riti e maschere di una rivoluzione mancata, Zolfo Editore 2021. Dialoga con l’autore: Patrizia Rautis, Sostituto Procuratore della Corte Generale di Appello di Bari.