Finanziamenti per la videosorveglianza, Cerignola nell’elenco dei progetti approvati

Sarà potenziato il sistema di videosorveglianza nei comuni di Cerignola, Lucera, Manfredonia, Mattinata e San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, grazie a un finanziamento complessivo di novecentomila euro stanziati dal ministero dell’Interno. Il dipartimento di pubblica sicurezza finanzierà i progetti presentati dai cinque comuni nell’ambito del piano operativo complementare Legalità 2014-2020. L’obiettivo, comunica la prefettura di Foggia, è «quello di aumentare gli standard di sicurezza e rafforzare le condizioni di legalità per lo sviluppo economico delle zone». Il prefetto Maurizio Valiante sottolinea la «particolare attenzione del ministero per il territorio attraverso il sostegno a ogni iniziativa degli enti locali volta a rafforzare il contrasto ai fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, e l’importanza degli interventi finanziati che costituiranno un ulteriore strumento di supporto per le forze dell’ordine nelle attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati».