Finanziamento mancato da parte della regione Puglia, le spiegazioni del Gal Tavoliere

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa giunto in redazione dal Gal Tavoliere, nel quale si spiegano i motivi per i quali non è stato assegnato il finanziamento alla Agenzia di Sviluppo locale da parte della Regione Puglia.

Come è noto, la Regione Puglia ha recentemente approvato la graduatoria delle Strategie di Sviluppo presentate dai Gruppi di Azione Locali Pugliesi a valere sulle risorse del PSR per il prossimo periodo di programmazione 2023-2027. Tale valutazione è stata effettuata sulla base di criteri di selezione che hanno avuto come principale (ed unico) discrimine alcune caratteristiche oggettive dei singoli territori delle Aree GAL, quali, ad esempio, popolazione residente, estensione in kmq, percentuale di spopolamento e la classificazione delle aree comunali come da PSR. Appare evidente che questi indicatori non sono in alcun modo collegabili o influenzabili da scelte strategiche ed operative contenute nella Strategia di Sviluppo che il GAL Tavoliere ha predisposto unitamente a tutte le Amministrazioni Comunali che hanno partecipato alle attività di animazione e di ascolto del territorio. È palese che, nell’area di Cerignola e dei 5 Reali Siti, la presenza di forti flussi di immigrazione ha determinato una riduzione del fenomeno di spopolamento delle aree rurali. Appare altresì scontato che un territorio come quello del GAL Tavoliere, una delle aree pianeggianti più estese di Italia, presenti una bassa densità demografica. Questi fattori, assolutamente determinanti ed influenti in base ai criteri di selezione, non possono in alcun modo essere collegati a dinamiche che hanno coinvolto volontà o scelte strategiche del GAL Tavoliere. Al contrario si evidenzia che tutti gli aspetti qualitativi e strategici contenuti nella proposta progettuale hanno ottenuto il massimo del punteggio spettabile, come dimostrato dagli 82 punti richiesti ed ottenuti in sede di valutazione regionale. Resta l’amarezza per l’impossibilità manifestata dal Comune di Orta Nova (commissariato) ad aderire alla compagine societaria del GAL, fattispecie che ha determinato il venir meno di 2 punti di valutazione, e per alcune scelte endo-procedimentali avverso le quali si sta valutando l’avvio di azioni di tutela. Nel contempo si esprime la massima fiducia nell’Assessorato Regionale e nell’operato dell’Assessore Donato Pentassuglia che certamente, in tempi brevi, riuscirà a garantire la piena finanziabilità della Strategia di Sviluppo del GAL Tavoliere, in modo da garantire al territorio pari opportunità ed occasioni di sviluppo rispetto ad altre aree territoriali regionali.