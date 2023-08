Finanziamento sui rifiuti perso dal comune. La replica di Bonito

A margine della notizia circa la non ammissibilità a finanziamento dell’ istanza prodotta dal Comune di Cerignola per la raccolta di rifiuti abbandonati e del commento del consigliere Rino Pezzano, il Sindaco Francesco Bonito ha replicato così: “Rino Pezzano, vicesindaco sciolto per mafia, non perde tempo di polemizzare inutilmente essendo in affanno di visibilità, visto che di lui ci si ricorda solo per essere stato protagonista di un’amministrazione infiltrata dalla criminalità organizzata. Per quanto riguarda il contributo regionale per la raccolta di rifiuti abbandonati, che avremmo perso, lunedì i nostri tecnici saranno a Bari per risolvere ciò che, con tutta evidenza, sembra essere una svista degli uffici regionali. Dalla dichiarazione allegata, infatti, si può pacificamente dedurre come le contestazioni mosse a carico della candidatura di Cerignola – circa la mancata indicazione precisa di luoghi da bonificare – siano errate. Da un semplice incidente, di cui siamo vittima, si vuol creare una volgare polemica farcita di insulti. Pezzano evidentemente esercita i modi triviali del suo guru incandidabile nella speranza che qualcuno si accorga di lui. A proposito: Pezzano oggi in quale partito milita, visto che ogni mese ne cambia uno? Eppure, su come sfuggono davvero i finanziamenti l’ex vicesindaco dovrebbe essere ferrato, essendone stato l’artefice indiscusso negli anni addietro. Soldi persi per la rigenerazione urbana, soldi persi per la scuola Marconi, soldi persi per la piazza del Carmine o per via Osteria Ducale: queste sono le imprese dell’Amministrazione presieduta da Pezzano e se non fosse stato per i nostri uffici comunali oggi non avremmo avuto un centesimo per migliorare la città”.