Flv Cerignola, scivolone interno con la Faam Matese (0-3)

Prima sconfitta casalinga per la Flv Cerignola, battuta ieri 0-3 dalla Faam Matese (18-25; 18-25; 25-27 i parziali) al pala “Tatarella” nella quinta giornata del girone I di serie B2. Una prestazione opaca delle ofantine, troppo abuliche nei primi due set e a cui non basta una reazione nella terza frazione per evitare il netto ko. Coach Tauro ha scelto inizialmente il 6+1 composto da: Puro in regia e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco di banda; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. La formazione campana, reduce dalla prima affermazione stagionale, approccia alla sfida decisamente meglio, rivelandosi più concreta e attenta, mentre la Flv non riesce ad esprimere il suo potenziale in attacco. Nonostante qualche variazione in campo fra le giocatrici, le padrone di casa si ritrovano in svantaggio di due periodi. Nel terzo set finalmente le rossogialloblù recuperano smalto e indubbiamente la contesa diventa più equilibrata, con la possibilità di riaprire i giochi: nelle concitate fasi conclusive, alcune discutibili decisioni arbitrali fanno pendere la bilancia definitivamente dalla parte casertana.

Recriminazioni a parte, l’insufficiente avvio ha condizionato lo svolgimento della partita e la Faam si è portata a casa l’intera posta in palio. Le ragazze di Tauro restano ferme a quota 9 in classifica, sabato prossimo il calendario propone il derby del pala “Dileo” con la Mandwinery Pallavolo Cerignola.