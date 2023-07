Flv Cerignola, si riparte da due conferme: coach Tauro e l’opposto Viscito

Conservata la serie B2 attraverso l’acquisizione del titolo sportivo dello Sportilia Bisceglie, la Flv Cerignola inizia a porre le basi per quella che la società si augura sia una stagione di rilancio. I primi passi sul versante tecnico sono due conferme, rispondenti ai nomi di Giuseppe Tauro e Candida Viscito. Il coach foggiano, subentrato nella fase conclusiva dello scorso torneo, si è meritato la chance di sedere sulla panchina ofantina e di guidare il sestetto fin dall’inizio. «Quest’anno al centro del progetto ci sarà la costruzione del senso di appartenenza, dello spirito di squadra. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per creare un gruppo in cui tutti abbiano un obiettivo comune, senza proclami e trionfalismi inutili. Lavoreremo per raggiungere i nostri obiettivi. Il lavoro è l’unica strada possibile», così l’allenatore esprime il suo parere sui canali social della società.

Resta anche una delle giocatrici più esperte e di rilievo dello scorso torneo, ossia l’opposto salernitano Candida Viscito. «Quando ho ricevuto la chiamata della società e ho capito che il progetto era valido, con degli obiettivi ben precisi, un roster tutto nuovo e la riconferma del coach – racconta la classe 1996 -, non ho esitato a rispondere subito sì. C’è tanta voglia di riscatto e un senso di rivalsa senza eguali. Sono super sicura che lavorando da Squadra con dedizione ed impegno i risultati non tarderanno ad arrivare. Vi aspetto al Pala Tatarella!».

Intanto, oggi la Federvolley ha stabilito la composizione dei gironi di serie B1 e B2 maschili e femminili. Flv e Pallavolo Cerignola sono state inserite entrambe nel girone I, composto da 14 squadre ed equamente diviso fra solo due regioni, Puglia e Campania. Le altre corregionali sono: Castellaneta, Star Volley Bisceglie, Leonessa Altamura, Fenix Monopoli e Cutrofiano. La Campania invece vedrà al via: Volare Benevento, Pozzuoli, Accademia Benevento, Vesuvio Oplonti, Villaricca, San Giorgio del Sannio e Matese. Il campionato partirà nel weekend del 7-8 ottobre e la regular season terminerà l’11 maggio 2024. Le promozioni si decideranno attraverso una fase playoff, mentre ci saranno quattro retrocessioni per ogni girone: playout previsto se ci sono fino a 2 punti di distacco fra quartultima e quintultima. Tre le soste: quella per le Festività natalizie, il 27-28 gennaio e il weekend di Pasqua perché date riservate alla coppa Italia.