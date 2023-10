Flv e Pallavolo Cerignola entrambe in trasferta nel secondo turno di serie B2

Sabato in campo per le due formazioni ofantine, nella seconda giornata del girone I di serie B2: entrambe in trasferta in Campania e a caccia di conferme dopo i positivi debutti nel turno inaugurale. Ad aprire le danze la Flv Cerignola, attesa dall’Ancis Villaricca (ore 17) nella palestra del secondo circolo didattico “Rodari”. Il sestetto di Pino Tauro ha sconfitto domenica scorsa 3-1 l’Accademia Benevento, attraverso una prestazione convincente e con poche macchie, segnalandosi subito per buone trame e intesa già collaudata fra le giocatrici. In particolare, di ottima fattura è stata la prova dell’attaccante Chiara Trabucco, autrice di 21 punti nel match con le sannite. Anche Villaricca è reduce dalla prima gioia stagionale, ottenuta con il blitz ai danni di Castellaneta (1-3): l’organico a disposizione di coach Borghesio è improntato alla linea verde e ragazze cresciute nel vivaio, con alcune giocatrici di esperienza quali l’alzatrice Migliardo, le laterali Imbimbo e Salvati, il libero Guida. Una sfida interessante per le rossogialloblù, le quali vogliono misurare lo stato dei progressi e consolidare le certezze scaturite dopo un esordio superato a pieni voti.

Medesimo obiettivo per la Mandwinery Pallavolo Cerignola, ospite alle 18 della Volare Benevento: il team di Francesco Sgarbi ha avuto ragione 3-1 della Carbat Piedimonte Matese quasi una settimana fa al pala “Dileo”, dimostrandosi squadra quadrata e capace di reagire a qualche momento di difficoltà. In evidenza fra le fucsia l’opposto Simeone, autentica trascinatrice in prima linea, ma anche il resto dei reparti ha mostrato tenuta e capacità, con l’apporto sempre importante in regia di Margaret Altomonte. La Volare è stata sconfitta ad Altamura, e pure il sodalizio beneventano ha deciso di puntare sulle giovani: fra le atlete più rappresentative del tecnico Feleppa, la centrale (ex di turno) Andreula e le bande Martino e Marra. Un confronto che all’apparenza potrebbe sembrare abbordabile, ma le ofantine sanno bene che non possono prendere l’impegno sottogamba, specie perché in campo avverso. La maggiore esperienza sarà arma da sfruttare per conquistare la seconda vittoria consecutiva.