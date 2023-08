Flv, le cerignolane Lupi e Di Schiena ultimi tasselli della rosa

La Flv Cerignola ultima con altre due giocatrici fatte in casa l’organico per la stagione 2023/24: si tratta di una promozione dalle giovanili e un gradito ritorno. Già nell’orbita della prima squadra nel finale dello scorso campionato, ora fa il suo ingresso fra le ‘grandi’ la giovanissima Giulia Lupi, classe 2005. Nata e cresciuta pallavolisticamente nel vivaio FLV – e prima Libera Virtus – dietro i sapienti diktat di coach Lino Pollo, viene gratificata dopo anni di allenamenti sempre affrontati con tenacia e abnegazione, in un ruolo tutto nuovo, quello di laterale. «Entusiasta di far parte del nuovo progetto Flv dopo anni trascorsi nel settore giovanile – dice la 18enne -, entrare in prima squadra è per me un primo grande traguardo. Sono sicura che con impegno, unità e determinazione, riusciremo ad ottenere grandi risultati. Sempre forza Flv!».

Come secondo libero, la società rossogialloblu ha annunciato il ritorno, dopo due anni di assenza, di Noemi Di Schiena: la giocatrice del 2001 faceva parte delle rose che disputavano i tornei di B1. Altro prodotto del vivaio, ha accettato la proposta del tecnico Tauro e del ds Belluna. «É una gioia tornare ad indossare la maglia della Flv, che per me è sinonimo di famiglia. Sono entusiasta all’idea di conoscere le mie nuove compagne di squadra e mi auguro di realizzare con loro un campionato avvincente», queste le parole rilasciate ai canali social. Per il sestetto ofantino sono ormai imminenti raduno e inizio della preparazione atletica in vista del torneo di serie B2, al via nel weekend del 7-8 ottobre.