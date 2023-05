Foggia-Audace Cerignola, trasferta vietata ai tifosi gialloblu

Per la gara Foggia-Audace Cerignola, valevole per il ritorno del primo turno fase playoff nazionale ed in programma lunedì 22 maggio alle ore 20.30, il Prefetto di Foggia ha ordinato la seguente prescrizione: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Cerignola. In relazione al divieto imposto ai tifosi rossoneri nel match di andata, la notizia era ampiamente prevista. Ciononostante, la città si sta preparando per seguire e non far mancare il calore (seppur a distanza) alla squadra allenata da Michele Pazienza. La gara – che sarà trasmessa in diretta nazionale da Raisport, canale 58 – dovrebbe essere proiettata in piazza Duomo grazie all’allestimento di un maxischermo, sotto il quale riunirsi e sostenere i gialloblu.