Fornitura Libri di Testo anno scolastico 2023-2024, aperte le istanze al Comune di Cerignola

Si informano i cittadini che sono aperti i termini per le istanze dei libri di testo relative all’anno scolastico 2023-2024.

BENEFICIARI

Il contributo è assegnato, purché il reddito familiare, certificato dall’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), non sia superiore a 10.632,94 Euro, elevato a €14.000,00 nel caso di famiglie numerose con 3 figli o più figli, a:

genitori ed esercenti la potestà genitoriale di alunni di scuole secondarie di 1° e 2° grado;

studenti maggiorenni che frequentano le scuole superiori.

MODALITA’ DI ACCESSO RIMBORSO LIBRI DI TESTO

Per poter usufruire del rimborso totale o parziale della spesa sostenuta è necessario inoltrare la domanda unicamente per via telematica attraverso la procedura on line attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it, alla sezione Libri di testo a.s. 2023/2024. Si specifica che l’accesso all’area riservata del portale avviene alternativamente tramite:

SPID (accesso tramite identità digitale);

CIE (Carta di Identità Elettronica);

CNS (TS-CNS) (carta Nazionale dei Servizi o Tessera Sanitaria)

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La procedura viene ripartita tra due finestre temporali:

Prima finestra temporale: sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 29 giugno 2023 fino alle ore 12:00 del 29 luglio 2023; Seconda finestra temporale: sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 fino alle ore 12:00 del 24 settembre 2023; oltre tale termine il sistema non accetterà ulteriori trasmissioni di istanze.

CONTATTI

Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare la dott.ssa Mauriello Antonella-Ufficio Pubblica Istruzione tramite mail: ufficio.pubblica.istruzione@comune.cerignola.fg.it o tramite il numero di telefono 0885-410253.