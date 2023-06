Fratelli d’Italia: «ecco le blatte, invasa via Bruno Buozzi. I cittadini lasciati soli»

«Via Bruno Buozzi è invasa dalle blatte». A segnalarlo è la militante di Fratelli d’Italia Lorena Vargiu. «Si tratta di una delle vie che conducono alla vicina Piazza Matteotti, dove giganteggia il teatro “Saverio Mercadante”. Le cause: le disinfestazioni assenti o tardive (sarebbe questo il periodo opportuno), miste a condizioni igienico-sanitarie su cui converrebbe vigilare ed intervenire».

«I residenti del quartiere stamattina stanno provando a liberarsi da soli dei fastidiosi scarafaggi che entrano tranquillamente nelle case. Stamattina tutta la zona è invasa: è così che si sono svegliati i cittadini residenti in via Bruno Buozzi, con le blatte che sbucano da ogni dove, fogna e marciapiedi. Alla vigilia di un’estate che inizia con immondizia sparsa, non è di certo un buon segno per la nostra città, considerando che si annidano lá, dove l’ambiente è umido e sporco. Non basta quindi pensare agli “eventi” in città. Serve che l’amministrazione provveda anche ad assicurare decoro alla città, piena di sterpaglie e immondizia in ogni dove» conclude la meloniana.

Questo slideshow richiede JavaScript.