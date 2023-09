Fratelli d’Italia su “Padel sotto le stelle”: «cronaca di un flop annunciato»

«Praticamente 35.000 euro buttati al vento per una manifestazione di 2 giorni che non interessava nessuno – afferma il dirigente FdI Arcangelo Marro in riferimento all’evento “Padel Sotto le Stelle” voluto dall’amministrazione comunale -. Se fossi stato io il sindaco, con quei soldi avrei comprato un campo da padel e lo avrei regalato a una parrocchia di periferia per far giocare tutto l’anno i ragazzi e toglierli dalla strada. Una cosa vorrei chiederla ai nostri amministratori, ma il senso di questa inutile manifestazione quale è stato?» si chiede Marro.

Le polemiche erano partite con i costi, per molti elevati, tanto da spingere il Sindaco Francesco Bonito ad intervenire con un video messaggio. «Ogni qual volta l’amministrazione cerca di organizzare eventi importanti immancabilmente incorre il commento dell’oppositore di turno. Si tratta di un’iniziativa originale e di uno sport che sta riscuotendo molto successo. E’ costato 49mila euro e non 35mila, perché una parte è stata coperta dalle sponsorizzazioni. Sono troppi? E’ il giusto prezzo per una serie di attività, che non si limitano al solo allestimento del campo».