Furti d’auto, due cerignolani arrestati a Molfetta: tentavano di rubare una Panda

Due arresti per tentato furto di autovettura. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Molfetta hanno fermato in flagranza di reato due 21enni di Cerignola. L’arresto è scattato dopo il rafforzamento dei servizi di controllo attuato in seguito ai numerosi furti di automobili nell’ultimo periodo, che già nella notte del 9 luglio, a Giovinazzo, aveva sventato il furto di una Audi A3, recuperata e restituita alla legittima proprietaria. In quest’ambito i carabinieri, nella giornata di martedì, dopo una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti in via Puccini dove i due ragazzi stavano tentando di rubare una Fiat Panda rossa. Alla vista della pattuglia dei Carabinieri, hanno tentato di fuggire a piedi ma, inseguiti, sono stati bloccati e accompagnati presso gli uffici della Compagnia Carabinieri di Molfetta. A conclusione della perquisizione della loro auto venivano rinvenuti e sequestrati vari arnesi atti allo scasso, chiavi a bussola, punzoni in metallo, cacciaviti nonché un foglio contenente un elenco con vari modelli di autovetture e i relativi anni di immatricolazione. Gli arrestati sono in carcere a Trani, a disposizione della Procura. (da lagazzettadelmezzogiorno.it)