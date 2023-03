Furto al pala “Dileo”, sottratte attrezzature sportive alla Pallavolo Cerignola

Nella notte si è verificato un furto presso il pala “Dileo”, uno dei due palazzetti sportivi della città. Ne ha dato notizia la Pallavolo Cerignola, società che partecipa al campionato di serie B2 femminile di volley, tramite una nota stampa apparsa sulla pagina Facebook. A commentare il gesto di ignoti, il presidente del sodalizio fucsia, Matteo Russo. «Il furto subìto questa notte nei nostri magazzini presso il Pala Dileo è quanto di più vile possa accadere. Sacrifici, sudore, lavoro che vengono spazzati via in un solo colpo e che fanno riflettere sul nostro impegno pallavolistico in città – si legge -. Certamente diventa difficile operare in queste condizioni. Prima i riscaldamenti e l’acqua calda avviati solo a Dicembre, poi la notizia che il palazzetto sarà chiuso per oltre un mese nel pieno della stagione agonistica. Nel mezzo questo furto che non fa altro che amplificare una gestione fallimentare del Pala Dileo, mai come quest’anno sporco, non funzionante e alla mercé di ladri. Mancano servizi di guardiania e impianti di sorveglianza. Così non si può! Occorre impegnarsi al massimo per rendere vivibile uno luogo così importante per l’aggregazione di tanti giovani e cuore pulsante della città. Lo sport indoor non è meno importante di altro. Le società che lo praticano men che meno. Mi auguro che si apra una seria riflessione sulla situazione attuale perché solo con una seria sinergia tra Amministrazione Comunale e Società Sportive si può risollevare una città che sprofonda sempre più. Da amante di Cerignola e da operatore sportivo spero si possa migliorare, altrimenti non cresceremo mai».

La Pallavolo Cerignola precisa che, i Dirigenti stanno verificando con puntualità materiali e strumenti utili all’attività sportiva per sporgere, nelle prossime ore, denuncia verso Ignoti presso la locale Caserma dei Carabinieri.