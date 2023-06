Furto alla chiesa di San Domenico a Cerignola, lo sdegno e la preoccupazione del parroco

In tempi recenti, a Cerignola sono diventate le parrocchie gli obiettivi più sensibili da parte dei ladri. Dopo i casi che hanno riguardato la chiesa di Cristo Re, stavolta è toccato a quella di San Domenico, ubicata sempre in pieno centro, sul Piano delle Fosse. Con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il parroco Giuseppe Ciarciello ne ha dato notizia: «Questa notte, alcuni nostri fratelli, si sono introdotti nell’oratorio parrocchiale e hanno rubato diverse cose utili alla vita dell’oratorio e quindi ai ragazzi della parrocchia. Sono sconcertato, di come si possa rubare nel pieno centro cittadino in maniera indisturbata, in una notte estiva, e sono soprattutto preoccupato per la “fame” di questi nostri fratelli che per arrivare a rubare in oratorio devono essere davvero affamati. Da parte mia, sdegno per il gesto, e preoccupazione per questi fratelli che per fame hanno rubato non a me, non alla parrocchia. Hanno rubato ai piccoli, ai bambini, ai ragazzi….Proprio in procinto dei giochi estivi…Vi prego pentitevene e restituite ciò che avete rubato. Come e quando volete, perché siete già perdonati. Vi voglio bene!».