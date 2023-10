Futuro incerto per Palazzo Carmelo mentre altri palazzi sono a rischio

Dopo i crolli, avvenuti a partire da febbraio 2023 a Palazzo Carmelo, l’area, poi messa in sicurezza, resta lì appesa ad un futuro incerto. Infatti, mentre nella porzione prospiciente il corso cittadino i lavori proseguono, su via Vittorio Veneto è tutto fermo.

Non si tratta di aver fretta ma di provare a preservare o a salvare il salvabile. Infatti, si va verso l’inverno, quando non saranno poche, e neppure di scarsa intensità, le piogge. I rischi possono, dunque, aumentare per una struttura che proprio a seguito di infiltrazioni d’acqua, incuria e scarsa manutenzione ha già pagato un prezzo altissimo.

Parallelamente, Palazzo Carmelo non è l’unico palazzo da attenzione. A pochi metri di distanza, proprio su via Vittorio Veneto, c’è un’altra struttura che versa in condizioni critiche. Si tratta di Palazzo Tonti, struttura dove ha sede il Centro per l’impiego: infiltrazioni e muri gonfi d’acqua hanno portato all’invio di alcune Pec agli uffici preposti di Palazzo di Città. La manutenzione dei Palazzi d’epoca, siano essi pubblici o privati, è una questione che, rimandata per anni, non è più procrastinabile. Seppure per molte strutture, come Palazzo Tonti, non vi è il rischio crollo, c’è un reale problema di deperimento che potrebbe, se non arginato, portare a conseguenze ben più gravi delle semplici infiltrazioni d’acqua.